За Россию или против: Пугачевой дали неделю на определение позиции Продюсер Рудченко призвал дать Пугачевой неделю на определение позиции по сбежавшим звездам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Для примадонны российской эстрады сейчас наступает момент, когда «хочешь не хочешь, а придется определяться со стороной», рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, певицу поджимают со всех сторон. Не только высказывания ее супруга Максима Галкина, но и посещение артисткой показа фильма режиссера Кирилла Серебренникова вызывают вопросы. Рудченко считает, что подобным образом Пугачева показала поддержку оппозиционно настроенных деятелей культуры.

Алла Борисовна зажата в тиски. Сейчас наступает момент, когда буквально, грубо говоря, даем неделю на определение. Ее действия, действия супруга — все это сужает круг, — сказал Рудченко.

Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле сфотографировали на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Артистка появилась на показе в черном наряде с капюшоном.

Ранее Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что шоумен Максим Галкин, выйдя на сцену в Варшаве в желто-синем костюме, в очередной раз показал, что он шут. По его мнению, супруг Аллы Пугачевой сжигает мосты и отказывается от принадлежности к русскому народу. Продюсер напомнил, что если раньше Галкин говорил, что это только его мысли и они не связаны с русским народом, то сейчас в открытую поддерживает Украину.