https://static.news.ru/photo/0e82eb24-deb3-11e9-ad08-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медицинский персонал клиники, в которой находится проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, неоднократно пытаются подкупить журналисты. За эксклюзивную информацию и фото-материалы они готовы выложить большие деньги. Как рассказала одна из медсестёр учреждения, порой сумма доходит до одного миллиона рублей.

Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей — в зависимости от информации, — призналась женщина в интервью изданию « Собеседник ».

Она отметила, что на самом деле о диагнозе артистки никто, кроме её лечащих врачей, ничего не знает. Всё, что касается здоровья звезды «Моей прекрасной няни», держится в строгом секрете.

Мы тоже узнаём все новости из прессы, — подчеркнула медсестра.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее телеведущий Юрий Николаев призвал россиян молиться за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Двенадцать лет назад врачи также ставили ему неутешительный диагноз (рак кишечника), поэтому он не понаслышке знает, как важна в такие минуты поддержка родных и близких, писал News.ru.