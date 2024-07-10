Юрист поставил точку в споре о конфискации имущества Пугачевой Юрист Русяев: имущество Пугачевой нельзя конфисковать при признании иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Имущество народной артистки СССР Аллы Пугачевой нельзя будет конфисковать в случае признания ее иностранным агентом, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для этого потребуется отдельное решение суда, которое будет основано на доказательствах незаконного использования имущества.

Что касается призывов к конфискации имущества Пугачевой: важно понимать, что действующее законодательство не предусматривает автоматической конфискации у иноагентов. Для этого потребуется отдельное судебное решение, основанное на доказательствах незаконного использования имущества, — отметил Русяев.

Он добавил, что возможное признание такой знаковой фигуры, как Пугачева, иностранным агентом — это не только юридический, но и политический вопрос. По мнению юриста, такое решение может иметь далеко идущие последствия для общественного мнения и культурной сферы России. Как считает Русяев, если процесс инициируют, он, вероятно, будет проходить с особой тщательностью и вниманием к деталям.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом. В документе отмечается, что певица регулярно размещает необъективные материалы о происходящем в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти.