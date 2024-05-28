Юрист оценила шансы Алсу забрать детей у бизнесмена Абрамова после развода Юрист Александрова: у Алсу есть все шансы забрать детей у Абрамова после развода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

У певицы Алсу есть все шансы забрать детей после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, заявила юрист Людмила Александрова. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что суд с большой вероятностью встанет на сторону матери. При этом юрист уточнила, что последний год супруги не проживали совместно, поэтому нажитое за это время имущество разделять не будут.

Если встанет вопрос о том, с кем останутся дети, то вероятнее всего суд встанет на сторону матери. Алсу продолжит воспитывать трех детей. Что касается раздела имущества, то важно отметить тот факт, что супруги не проживали вместе последний год. За это время у них совместное хозяйство не велось. Таким образом они могут поделить то имущество, которое было приобретено ранее совместно, — пояснила Александрова.

По ее словам, все, что было приобретено в 2024 году, суд может признать личным имуществом. Если же за этот период у одного из супругов возникли долги, их также не признают общими, подчеркнула эксперт. Чтобы быстрее расторгнуть брак, Алсу и Абрамов могут обратиться в Мировой суд, добавила Александрова.

Если же кто-то разводиться не захочет, процесс может затянуться максимум на три месяца. Однако у нас нет никакого закона, который бы обязывал стороны продолжать находиться в браке. То есть, если хотя бы одна из сторон будет настаивать на разводе, он состоится, — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет. По словам источника из окружения пары, о многочисленных похождениях Абрамова знала вся Москва. Певица при этом пыталась долгое время спасти отношения.