Добровинский объяснил, почему Бородина зря переписала особняк на мать

Российская телеведущая Ксения Бородина зря переписала на мать свой особняк накануне возможного развода с блогером и бизнесменом Курбаном Омаровым, если это, конечно, правда, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Добровинский. Он добавил, что информация о манипуляциях с недвижимостью могла быть кем-то выдумана.

Добровинский подчеркнул, что если коттедж куплен в браке, то его можно переоформить только с согласия супруга или супруги.

Если же особняк был приобретён до брака, то какой смысл его куда-то переписывать, потому что на него супруг не может претендовать. Даже если мы берём, что в особняке во время брака были какие-то сверхъестественные улучшения, и половину этих денег должен один или второй, то всё равно это ничего не меняет, потому что спереть или спрятать особняк не удастся. Поэтому я думаю, что это что-то не то, — отметил собеседник.

О возможном переоформлении недвижимости Бородиной на мать Инну накануне сообщил Telegram-канал Mash. По данным СМИ, стоимость коттеджа около 18 млн рублей. Звёздная пара купила дом в 2015 году на Новорижском шоссе.

У Ксении и Курбана есть дети от предыдущих браков: у Бородиной — дочь Маруся, у Омарова — сын Омар. Общая дочь Теона, судя по последним постам ведущей «Дома-2» в Instagram, останется жить с ней. Журналистка вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах возможного разрыва не говорится. В соцсетях знаменитая пара ситуацию пока никак не комментирует.

Ранее Бородина написала подписчикам в Instagram, что «хотела жить долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Так она поделилась переживаниями из-за развода с Курбаном Омаровым.