Telegram-канал «Звездач» сообщил, что нашел у юмориста Владимира Винокура задолженность по налогам в размере 527 695 рублей. До этого у артиста уже находились долги за коммунальные услуги, отмечает канал.
По сообщению «Звездача», с ЖКХ у Винокура были проблемы пять лет назад — тогда его и соседей обвинили в задолженности в размере 1,5 млн рублей по коммунальным услугам. Артист настаивал, что оплачивает все счета вовремя.
В том числе честность Винокура перед управляющей компанией подтверждали в префектуре ЦАО Москвы. Там заверили, что у юмориста нет долгов перед ГБУ «Жилищник района Арбат».
В августе Винокур получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Во время мероприятия он показал пародию на американского лидера Джо Байдена, вспомнив юмористические видеоролики, на которых политик пожимает руку невидимому собеседнику.
В 2018 году фонд, созданный известным артистом Владимиром Винокуром, обвинили в рейдерском захвате участка земли в центре Москвы. В ноябре возле дома 17 в Протопоповском переулке появилось ограждение. Забор перекрыл доступ к стихийной парковке для жильцов близлежащих домов. По словам местных жителей, за время существования Фонда Винокура парковку расширяли трижды. При этом общественные слушания не проводились. Зато часть территории отошла местному ТСЖ.