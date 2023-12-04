«Звездач»: юморист Винокур задолжал налоговой полмиллиона «Звездач»: у Винокура обнаружили долг перед налоговой в размере 527 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что нашел у юмориста Владимира Винокура задолженность по налогам в размере 527 695 рублей. До этого у артиста уже находились долги за коммунальные услуги, отмечает канал.

По сообщению «Звездача», с ЖКХ у Винокура были проблемы пять лет назад — тогда его и соседей обвинили в задолженности в размере 1,5 млн рублей по коммунальным услугам. Артист настаивал, что оплачивает все счета вовремя.

В том числе честность Винокура перед управляющей компанией подтверждали в префектуре ЦАО Москвы. Там заверили, что у юмориста нет долгов перед ГБУ «Жилищник района Арбат».

В августе Винокур получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Во время мероприятия он показал пародию на американского лидера Джо Байдена, вспомнив юмористические видеоролики, на которых политик пожимает руку невидимому собеседнику.

В 2018 году фонд, созданный известным артистом Владимиром Винокуром, обвинили в рейдерском захвате участка земли в центре Москвы. В ноябре возле дома 17 в Протопоповском переулке появилось ограждение. Забор перекрыл доступ к стихийной парковке для жильцов близлежащих домов. По словам местных жителей, за время существования Фонда Винокура парковку расширяли трижды. При этом общественные слушания не проводились. Зато часть территории отошла местному ТСЖ.