Юлия Пересильд может отправиться на МКС для съёмок фильма

https://static.news.ru/photo/c9ac5520-a81f-11eb-9da0-96000091f725_660.jpg Юлия Пересильд Фото: juliaperesild/instagram.com

Перечень претенденток для съёмок первой художественной картины в космосе «Вызов», которые пройдут на борту МКС в октябре 2021-го, уменьшился до четырёх, передаёт американский специализированный портал Spacenews.com со ссылкой на свои источники. Среди них российская актриса Юлия Пересильд. По мнению журналистов, именно она может отправиться на орбиту Земли.

Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову, утверждается в статье на сайте. Звезду и её дублёра планируют утвердить на комиссии 13 мая.

На корабле «Союзе МС-19» на МКС 5 октября также полетят космонавт Антон Шкаплеров и два участника проекта — актриса и режиссёр ленты «Вызов» (рабочее название), анонсированной Первым каналом и «Роскосмосом». Возвращение съёмочной группы должно состояться спустя 12 дней — на «Союзе МС-18».

Из-за этого россиянин Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прибывшие на МКС в апреле 2021-го на «Союзе МС-18», не вернутся на Землю осенью. Им придётся остаться на орбите до 28 марта 2022-го года, в результате чего их экспедиция продлится почти год.

Ранее сообщалось, что все 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно доставлены на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат». Ракета-носитель «Союз-2.1б» с иностранными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 01:14 мск 26 апреля. Это был пуск, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.