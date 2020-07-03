Юлия Михалкова рассказала о своём жизненном «правиле ёжика»

https://static.news.ru/photo/65f34350-bdc8-11ea-8d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mihalkova

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала поклонникам о принципах своего «правила ёжика».

Нет, это не про колючки и «фыр-фыр-фыр», — уточнила актриса.

По её словам, люди, к сожалению, не роботы, так как не всегда способны резко переключиться с одного дела на другое.

Например. У меня начался насыщенный сезон съёмок. Каждый день я примеряю на себя до десяти кинообразов: от секретарши до барышни XIX века, — отметила она.

По вечерам актриса посещает спортзал, и для того чтобы переключиться на особую тональность во время общения с подругами или тренером, ей необходимо пять минут. В течение этого времени, уточнила Михалкова, она приводит свои мысли в порядок.

В течение этих пяти минут у меня состояние перезагрузки, когда мысли в голове приходят в нужный порядок. В этот момент я нахожусь как бы «нигде». Ни там и ни тут. Как ёжик в тумане, — пояснила артистка.

Она добавила, что столько же времени ей требуется на то, чтобы после сна начать планировать предстоящий день.

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