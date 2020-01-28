https://static.news.ru/photo/fbee4990-41ae-11ea-9b19-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фатеева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Фатеева раскритиковала журналистов, которые распустили слухи, что она голодает. В сюжете, показанном на НТВ, утверждалось, что артистка в плохом состоянии, она не может выйти за продуктами и ей нечего есть.

Фатеева заявила, что она потрясена таким враньём, а журналисты вообще не должны были её снимать, поскольку она была без макияжа.

Так и напишите: Фатеевой ничего не надо: ни денег, ни продуктов. Я сама могу кого угодно накормить! — цитирует 85-летнюю актрису «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Как выяснилось, репортёры заявились к Фатеевой с цветами на следующий день после её дня рождения и сняли актрису на скрытую камеру. Фатеева заявила, что цветы ей не нужны, поскольку она убрала в шкаф все вазы. Вместо цветов артистка предложила принести продукты, потому что накануне она принимала весь день поздравления и ей некогда было сходить в магазин.

Ранее 77-летняя Ангелина Вовк прокомментировала слухи, что она якобы готовится к свадьбе с ведущим программы «Винил» Михаилом Куницыным. По словам телеведущей, она дружит с Куницыным уже много лет, однако сейчас из этого пытаются сделать любовную историю, писал NEWS.ru.