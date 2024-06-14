«Я решилась»: протеже Киркорова явила себя миру после пластики Певица Марго из Макеевки появилась на публике после пластической операции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова

Певица Марго Овсянникова из Макеевки, которая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в сопровождении короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова, показала публике результат перенесенной пластической операции. По словам артистки, которые передает корреспондент NEWS.ru, она пошла на этот шаг по совету своего наставника.

Певцы появились на красной дорожке в эпатажных белых костюмах. Лицо певицы скрывала белая мантия, которую Киркоров снял со словами: «Марго после долгих манипуляций явит миру свое красивое личико обновленное». Ведущий премии заметил изменения во внешности подопечной артиста и поинтересовался, что же с ней произошло.

Это Филипп. Филипп говорит: «Марго, вы не думали себе что-то изменить?» И я решилась. Если король говорит, надо делать, — призналась Марго.

Киркоров на красной дорожке премии Муз-ТВ сообщил, что решил себя опробовать в юморе благодаря шоу «Звезды», где он соревновался с актером и комиком Денисом Дороховым за главный приз. По словам артиста, вскоре их комедийный дуэт появится на больших экранах — они вместе сыграют в фильме «Братья». По словам певца, «это только начало».