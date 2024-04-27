«Я приемыш»: сын Джигана и Самойловой шокировал родителей Дети Самойловой убедили сына Давида, что он приемный

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Рэпер Джиган

Четырехлетний сын Оксаны Самойловой и Джигана Давид сказал, что он приемный, сообщает МузТВ. Самойлова рассказала, что сестры Давида убедили его в том, что он не является их родным братом.

Майя сказала, что я приемыш», — сказал ребенок.

Самойлова отреагировала на новость спокойно и рассказала сыну, что это шутка. Мама звездного мальчика объяснила ему о розыгрыше и подчеркнула, что он является настоящим братом для сестер. Также блогер поделилась воспоминаниями о своем детстве, когда она тоже подшучивала над своим братом.

Это классика отношений между братьями и сестрами. Я все детство убеждала своего брата, что он приемный. Я даже говорила, что видела документы, подтверждающие, что его взяли из детского дома, — написала супруга Джигана.

Ранее Самойлова сняла ролик для своего YouTube-канала, в котором она с детьми отвечает на вопросы на детекторе лжи. Как пишет Teleprogramma.pro, в ходе проверки 12-летняя Ариела призналась, что пила алкоголь — пиво, которое ей дал отец, и вино, которое она попробовала вместе с матерью.

Адвокат Татьяна Галимарданова заявила, что Самойлова может лишиться родительских прав. Юрист утверждает, что Самойлова и ее супруг рэпер Джиган угощали несовершеннолетнего ребенка алкоголем. Официального подтверждения данной информации нет, блогер пока не прокомментировала это заявление.