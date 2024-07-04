«Я понимала, что нас уничтожат»: украинская певица одобрила проведение СВО Таисия Повалий одобрила проведение СВО и назвала Россию спасением для украинцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таисия Повалий

Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий в эфире YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ» заявила, что одобряет проведение спецоперации. Россию она назвала спасением для украинских артистов. Она также добавила, что Киев просто бы уничтожил всех.

Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг, — заявила Повалий.

Певица призналась, что с 2014 года ей пришлось «затаиться» и просто ждать перемен. Все обещания президента Владимира Зеленского она назвала обманом, а состояние своих коллег «затуманенным». Вместе с тем она отметила, что многие из них были действительно рады началу спецоперации.

В марте текущего года сообщалось, что Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах президента. Артистка заявила, что отдала свой голос за счастливое будущее страны. По словам Повалий, она гордится тем, что является частью великого народа.

Певица живет на территории России с начала специальной военной операции на Украине. Она заявила, что видит, как РФ меняется в лучшую сторону. Повалий считает, что граждане страны преодолеют все трудности уже в ближайшее время.