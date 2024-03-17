Популярная украинская певица получила паспорт РФ и проголосовала на выборах Певица Таисия Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таисия Повалий

Украинская певица Таисия Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах президента, сообщает MK.RU. Артистка заявила, что отдала свой голос за счастливое будущее страны. По словам Повалий, она гордится тем, что является частью великого народа.

Я проголосовала за счастливое будущее своей страны — России. Меня распирает неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа. <...> За кого я проголосовала? За путь к свету и созиданию! — призналась Повалий.

Певица живет на территории России с начала специальной военной операции на Украине. Она заявила, что видит, как РФ меняется в лучшую сторону. Повалий считает, что граждане страны преодолеют все трудности уже в ближайшее время.

Участие в голосовании на выборах президента России ранее также принял американский боксер Кевин Джонсон, выступающий в тяжелой весовой категории. Спортсмен, который в январе 2024 года получил гражданство РФ, посетил избирательный участок в Самаре. Джонсон заявил, что очень важно иметь правильного руководителя и командира. По его словам, он живет в России около года и Самара уже стала для него родным городом.