Боксер Кевин Джонсон показал, как голосует на выборах президента России

Фото: Из личного архива Кевина Джонсона

Кевин Джонсон

Американский и российский боксер Кевин Джонсон, выступающий в тяжелой весовой категории, проголосовал на выборах президента России. Спортсмен, который в январе 2024 года получил гражданство РФ, посетил избирательный участок в Самаре.

Во время голосования Джонсон заявил, что очень важно иметь правильного руководителя и командира. По словам боксера, он уже около года проживает в России и показывает своим знакомым, как на самом деле живут граждане страны. Джонсон добавил, что Самара стала для него родным городом и в дальнейшем он планирует сделать еще больше для развития региона.

Я никогда не видел такой чистоты и красоты. Люди по всему миру обмануты — они не знают, каково на самом деле в России. Им рассказывают не то — я в этом убедился, когда переехал сюда, — сказал Джонсон, слова которого приводит Telegram-канал SOVAINFO.RU.

Ранее Министерство внутренних дел России опубликовало кадры вручения российского паспорта Джонсону. Гражданство РФ боксер приобрел в соответствии с указом президента Владимира Путина. В торжественной обстановке боксер получил новый документ, удостоверяющий личность, а также Конституцию РФ.