«Я не подарок в быту»: Шура о причинах отсутствия семьи Шура объяснил, почему скрывает личную жизнь от поклонников

Певец Шура (Александр Медведев) в интервью StarHit.ru назвал собственный сложный характер причиной отсутствия семьи и детей. Исполнитель отметил, что много лет влюблялся и мечтал, но так и не нашел вторую половинку. Шура назвал семьей свой музыкальный коллектив и сообщил, что скрывает личную жизнь, чтобы не «черпнуть грязи из желтой прессы».

Моя личная жизнь за шторами blackout, так было всегда, и так и будет. В моем мире либо вы публичная пара, которую все обсуждают, и вы готовы черпнуть грязи из желтой прессы, либо счастье храним в тишине. Все эти годы я влюблялся, мечтал, но семьи не получилось. Уж не знаю, к счастью это или к сожалению, но поверьте, я не подарок в быту, — заявил артист.

Исполнитель добавил, что не имеет собственных детей, но много времени проводит с крестной дочерью. Шура отметил, что любит детей и гордится тем, что является крестным отцом.

Пока что я папа крестный. И моя крестница столькому меня учит во время игры с ней, что я не замечаю, как день пролетел, — сказал певец.

Ранее Шура назвал сложными отношения с пожилой матерью, с которой долгое время не общался. По словам 48-летнего исполнителя, женщина живет в Новосибирске и они периодически созваниваются. Шура предположил, что мама его побаивается, и добавил, что любит ее.