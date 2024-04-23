«Она меня побаивается»: Шура о сложных отношениях с пожилой мамой Шура назвал непростыми отношения с матерью

Российский эстрадный певец Шура (Александр Медведев) в интервью StarHit.ru назвал сложными отношения с пожилой матерью, с которой долгое время не общался. По словам 48-летнего исполнителя, женщина живет в Новосибирске и они периодически созваниваются. Шура предположил, что мама его побаивается, и добавил, что любит ее.

С мамой общаюсь и делаю это чаще, чем когда-либо. Бывает сложно, непросто, и я сам непростой. Мне кажется, мама меня побаивается… Мы длительное время не общались, и сейчас мы далеко друг от друга, и связь у нас только по телефону. Ну и видимся мы только тогда, когда у меня концерты в Новосибирске, а это раза четыре в год. Я люблю ее, мама — это мой род, а род надо чтить, — заявил исполнитель.

Ранее Шура посоветовал «валить» из страны тем артистам, кто не любит Россию. Бежавших за границу звезд он назвал предателями. В то же время певец подчеркнул, что с уважением относится к певице Алле Пугачевой, которая вслед за мужем решила уехать в Израиль, а затем на Кипр. Он сравнил Примадонну с «женой декабриста», ведь она уехала из России не по своей воле, а последовала за Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого Шура выступил на сцене бара «Руки ВВерх!» в Новосибирске, однако концерт начался с часовой задержкой. Поклонники устали ждать, поэтому зал «не раскачался». Шура исполнил такие песни, как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и некоторые другие. На выступлении присутствовала в основном возрастная аудитория.