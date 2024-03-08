Шура заставил поклонников ждать больше часа NGS.RU: Шура задержал концерт в Новосибирске более чем на час

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Шура

Издание NGS.RU пишет, что певец Шура выступил на сцене бара «Руки ВВерх!» в Новосибирске, однако концерт начался с часовой задержкой. По данным издания, поклонники очень устали ждать, поэтому зал «не раскачался». Шура исполнил несколько своих песен, а также композиции других артистов.

Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался. А так зал был полон, Шура исполнил несколько своих песен, а также несколько композиций других певцов, — рассказала корреспондентия издан.

Артист исполнил такие песни, как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и некоторые другие. На выступлении присутствовала в основном возрастная аудитория.

Ранее сообщалось, что российский певец Стас Михайлов выступил в Московском метрополитене по случаю 8 Марта. Концерт артиста состоялся в аванзале станции «Курская». На публике артист появился не в привычной фирменной рубашке, а в простой футболке. Он исполнил свои главные хиты: «Все для тебя», «Только ты», «Без тебя» и другие.