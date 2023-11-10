«Я человек слабый»: как живет Железняк, лишенная роли из-за взглядов на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Олеся Железняк

Заслуженной артистке России Олесе Железняк недавно отказали в главной роли из-за поддержки спецоперации. Как она живет, где снимается, общается ли с родственниками с Украины?

Как Железняк лишилась главной роли

Актриса рассказала, что недавно лишилась главной роли в фильме из-за поддержки проведения спецоперации на Украине — с ней отказался сниматься коллега. Свое решение он объяснил тем, что Железняк занимает патриотическую позицию.

«Я должна была сниматься в главной роли. Меня утвердили, я приехала. Даже отпуск прервала ради этого. <...> Не буду называть фамилий ничьих, но вдруг мне говорят: „Там будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не снимается с тобой в одних проектах“. Я была очень удивлена: „Как?! Этого не может быть. Почему?“ Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: „Из-за твоей позиции“», — рассказала Железняк.

Она добавила, что первое время обижалась на коллегу по цеху, отказавшегося от совместных съемок, однако потом ей удалось отпустить ситуацию.

В 2021 году актриса рассказывала, что не имеет брони, чтобы защититься от негатива. В интервью «Амурской правде» она отмечала, что не терпит оскорблений, однако крайне восприимчива к похвале.

«Я человек слабый: когда меня похвалят, хочется со всеми дружить. Поэтому заставляю себя держаться какой-то серединки, чтобы не с каждым, кто тебя похвалит, брататься и входить в близкие взаимоотношения», — объясняла Железняк.

Как Железняк зарабатывает на жизнь

2023 год начался для актрисы с премьеры комедии Александра Ковтунца «Быть», а через месяц на экраны вышла трагикомедия Антона Маслова «Поехавшая». Кроме того, Железняк приняла участие в съемках семейного фэнтези Карена Оганесяна «Баба Яга спасает мир», фильм вышел в широкий прокат 3 августа.

В августе 2023 года на кинофестивале «Короче» была представлена сатирическая комедия «Чайка», где одна из ключевых ролей была отдана актрисе, поддержавшей СВО. Артистка также снялась в сериалах «Товарищ майор» Бориса Хлебникова и «Первокурсницы» Ильи Ермолова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Олеся Железняк (Валентина) в сцене из спектакля «Под одной крышей»

Железняк ведет на телеканале «Спас» специальный праздничный цикл, посвященный церковным праздникам, «Лето Господне».

Как Железняк приобщилась к религии

Актриса рассказывала, что в сложные периоды жизни всегда находит утешение в вере. Она признавалась, что в юности была не слишком верующей, но все изменилось после рождения второго ребенка. По словам артистки, она регулярно причащается.

«Мне интересно двигаться вперед по жизни и проживать ее со всеми ее трудностями. Хотя, конечно, лучше, когда их нет. Но если они приходят, то для душеспасения. Мне очень помогает храм, потому что, если есть вера, миропорядок устраивается совсем по-другому и в жизни, и в работе, и в семье», — отмечала Железняк.

Общается ли Железняк с родственниками с Украины

Актриса имеет много родственников, которые живут на Украине. По ее словам, некоторые из близких ей людей прервали общение после начала российской военной операции на Украине. По словам актрисы, родственники оказались «одурманены».

«Брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся, одурманен и считает, что одурманена я. Его папа дошел до Берлина, вся его грудь была в орденах. <...> Саша не слышит. А сейчас мы и не говорим даже», — призналась актриса.

Железняк считает, что в такой ситуации остается только молиться. Актриса призналась, что сложившаяся ситуация расстраивает и она ощущает бессилие. Она успокаивала себя тем, что такой момент нужно пережить и важно не озлобиться, несмотря на боль.

Что известно о личной жизни Железняк

Железняк счастлива в браке с актером Спартаком Сумченко. У супругов четверо детей: 20-летний Савелий, 17-летняя Агафья, 13-летний Прохор и 10-летний Фома. Актриса признавалась, что совмещать материнство и карьеру ей легко. По ее словам, секрет семейного счастья — в правильно организованном графике и поддержке мужа.

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