Выступление Брежневой вырезали из новогоднего эфира украинского телеканала Канал «1+1 Украина» вырезал новогоднее выступление Брежневой из эфира

Канал «1+1 Украина» вырезал выступление певицы Веры Брежневой из музыкального новогоднего концерта. На съемках проекта экс-солистка группы «ВИА Гра» исполнила свою новую композицию «Спасибо». Руководство канала объяснило удаление песни исполнительницы, которая ранее работала в России, нежеланием терять рейтинги.

Несмотря на то, что выступление Брежневой вырезали из эфира «1+1 Украина», его оставили в YouTube-версии концерта. Сама Брежнева пока не прокомментировала случившееся.

Ранее в Сети опубликовали райдер Брежневой, актуальный для выступлений артистки перед российской публикой на новогодних корпоративах. Концерт украинской артистки для российской аудитории за границей обойдется как минимум в €75 тысяч. Треть от этой суммы — условия технического райдера.

Главным условием экс-солистки группы «ВИА Гра» для выступления перед российской публикой является соблюдение полной конфиденциальности. По городу ее должен возить тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi с выключенным в салоне светом. Строгие правила распространяются и на место временного проживания Брежневой: в отеле должны завесить плотными шторами окна номера, усилить охрану, а также отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания.