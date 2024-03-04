Высоцкую засудили за использование чужих фото еды SHOT: у Высоцкой отсудили 40 тысяч рублей за использование чужих снимков еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Высоцкая

Российская телеведущая Юлия Высоцкая проиграла суд по делу об использовании чужих фотографий еды в своем кулинарном проекте, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, знаменитость обязали выплатить 40 тысяч рублей и удалить снимки.

С иском в Арбитражный суд Москвы обратился один из фотографов, который увидел свои работы на сайте телеведущей «Едим дома». Он потребовал от компании Высоцкой выплатить ему 125 тысяч рублей либо удалить снимки с портала. Иск фотографа суд удовлетворил частично.

Ранее сообщалось, что Высоцкая намерена закрыть свою компанию по поставке еды в различные заведения «Кулинарная студия» из-за убытков. По некоторым данным, за четыре года ее бизнес ушел в минус более чем на 4,7 млн рублей. При этом Высоцкая остается совладелицей еще 13 фирм, которые преимущественно связаны с едой и ресторанами.

Басманный суд Москвы ранее наложил арест на счета и имущество супруги писателя Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующее ходатайство было подано со стороны следствия. Общая сумма арестованных счетов составляет 6 млн рублей. Ограничения будут действовать до 14 июня.