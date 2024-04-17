«Выглядела влюбленной»: Ратаковски засняли с новым любовником Эмили Ратаковски заметили на свидании с главой кинокомпании A24

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликованные в Сети снимки 32-летней британской супермодели Эмили Ратаковски спровоцировали слухи о ее романе с 37-летним кинорежиссером Ноем Сакко, пишет Daily Mail. Пару заметили на улице Нью-Йорка после проведенного романтического ужина. Сакко накинул на плечи модели свою куртку, а на прощание поцеловал в щеку, сообщает издание.

Ратаковски выглядела расслабленной и влюбленной. На ней были надеты прозрачный красный топ, юбка с леопардовым принтом и кроссовки. Известно, что Сакко является главой отдела фильмов в продюсерской компании A24, — говорится в сообщении.

A24 производит множество фильмов, включая картины «Солнцестояние», «Все и сразу» и «Лунный свет», отмеченные премиями «Оскар». Ратаковски снималась в нескольких фильмах: «Исчезнувшая» 2014 года с Беном Аффлеком и «Добро пожаловать домой» 2018 года с Аароном Полом.

После расставания с бывшим мужем Себастьяном Бир-Макклардом модель встречалась с несколькими известными мужчинами, такими как Гарри Стайлз, Бред Питт, Эрик Андре и бывший парень Ким Кардашьян Пит Дэвидсон, отмечается в публикации.



В 2022 году стало известно, что Ратаковски уходит от мужа. Сообщалось, что Себастьян Бир-Макклард оказался заядлым изменщиком. Эмили надоело терпеть, и она подала на развод. Отмечается, что пресса давно заметила, что модель не носит обручальное кольцо и стала появляться без него на фото и видео в соцсетях, хотя раньше Эмили с ним не расставалась.