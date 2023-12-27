«Все болезни от нервов»: Дубцова рассказала, почему не может похудеть Певица Дубцова назвала нервы причиной сложностей с похудением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ирина Дубцова рассказала, что не может похудеть из-за нервного перенапряжения. В разговоре с Пятым каналом артистка уточнила, что, по ее мнению, «все болезни от нервов». Она отметила, что в течение полугода из-за проблем с щитовидной железой была вынуждена принимать гормональные препараты, от которых набирается лишний вес.

Я хочу всем сказать сейчас, кто меня смотрит, слушает, что большинство вещей, о которых мы переживаем, не стоят абсолютно наших потраченных нервов. <...> Я недавно начала понимать, что эта фраза о том, что все болезни от нервов, очень даже непростая, — высказалась Дубцова.

Как призналась певица, в последний год она не хотела появляться на публике, потому что стеснялась своей фигуры. Сейчас певице удалось похудеть, но достичь идеальных параметров пока не получается. Дубцова уверена, что главная причина этого заключается в стрессах.

Певица Ольга Бузова ранее пожаловалась, что артистам приходится постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она призналась, что это «очень тяжело», поскольку постоянные бьюти-процедуры утомляют.