«Время лечит»: Алсу о скандале с победой дочери на шоу «Голос. Дети» Алсу назвала трудным временем скандал на шоу «Голос. Дети» с участием ее дочери

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Алсу

Заслуженная артистка РФ Алсу Сафина рассказала, что скандал вокруг победы ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» стал трудным периодом в жизни ее семьи. В интервью на YouTube-канале «Ваша Наташа» певице Наталье Подольской Алсу отметила, что ее ребенок проявил в этой ситуации мужской характер.

Время лечит. <...> Это было очень трудное время для нашей семьи. Мне было абсолютно все равно, что думают обо мне, я была только озабочена тем, каково сейчас моему ребенку. <...> Микелла очень сильная девочка, она стойко пронесла это. У нас не было истерик дома, она просто в себе все это... Я понимала как мама, конечно, что в этом молчании скрывались боль, слезы. <...> Проявила мужской характер, — сказала Алсу.

Певица указала, что в семье эту тему глубоко не обсуждали, только какие-то общие факты. Также, по словам Алсу, она боялась, что Микелла утратит интерес к музыке, но этого не произошло. Наоборот, она продолжила развиваться и даже стала писать собственные композиции, отметила артистка.

Алсу добавила, что просила свою аудиторию, друзей и коллег голосовать за Микеллу, но «не рассчитала собственной известности». Артистка считает, что именно это сыграло злую шутку с ее ребенком.

В 2019 году после победы в шоу «Голос. Дети» на Первом канале на дочь Алсу обрушилась волна хейта. Родителей девочки обвинили в покупке призового места дочери.

Ранее Алсу прокомментировала слухи о разводе с Яном Абрамовым. Певица призвала не реагировать на неподтвержденные сообщения в соцсетях и подчеркнула, что единственную правду поклонники могут узнать только от нее. Артистка добавила, что все эти разговоры не имеют отношения к правде.