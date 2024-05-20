Врач объяснил, как коронавирус мог «убить» связки солистки «Города 312» Врач Кондрахин: у солистки «Города 312» Аи мог измениться тембр из-за COVID-19

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Российская и киргизская певица, вокалистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (Ая)

У солистки группы «Город 312» Аи (настоящее имя — Светлана Назаренко) на фоне COVID-19 могли измениться тембр голоса и его возможности, рассказал NEWS.ru терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин. Специалист подчеркнул, что любое воспалительное явление может «убить» связки. По его словам, все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, сталкивались с неприятными последствиями в виде низкого голоса.

Если произошло повреждение нерва, который управляет голосовыми связками, то у человека могут измениться тембр голоса, высота, возможности голоса. Это достаточно серьезная история именно с точки зрения коронавирусной инфекции. Плюс ко всему любое воспалительное явление носит определенный характер, связки становятся грубее. Все люди, которые перенесли коронавирус, у них был низкий голос, — пояснил терапевт.

Как отметил Кондрахин, поражение нервной системы, периферической и центральной, является одним из самых неприятных осложнений. Проблемы со связками после COVID-19 возникают именно из-за поражения нервных окончаний и волокон, уточнил эксперт.

Эта проблема как раз связана с нервными окончаниями и волокнами. Безусловно, такое может быть, — заключил терапевт.

Сооснователь коллектива Дмитрий Притула ранее рассказал, что Ая находится на пути к восстановлению после перенесенного коронавируса. По его словам, из-за долгого отсутствия певицы было принято решение изменить состав группы. Он подчеркнул, что за здоровье артистки борются лучшие врачи.