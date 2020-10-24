Воля посмеялся над словами Утяшевой про траты в 50 тысяч рублей в месяц

https://static.news.ru/photo/254b0ba0-15d7-11eb-8abf-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: pavelvolyaofficial/instagram.com

Юморист Павел пошутил над заявлением своей супруги Ляйсан Утяшевой о том, что она сможет прожить на 50 тысяч в месяц.

В начале своего скетча о женских и мужских тратах он сообщил, что хочет начать с «новости, которая касается его непосредственно», и процитировал слова жены.

«Я могу прожить на 50 тысяч в месяц»... Скажи, а чего я пыжусь-то так? — посмеялся Воля.

Однако юморист сразу отметил, что Утяшева знает, о чём говорит, так как раньше жила в маленькой квартире с матерью на очень небольшой доход.

Ранее NEWS.ru писал, что Утяшева опубликовала в сторис в Instagram видео с мужем Павлом Волей, на котором они собираются на светское мероприятие. Супруга резидента Comedy Club выбрала наряд из латекса, чем восхитила не только Павла Волю, но и своих подписчиков.

На днях Сеть облетели фото, на которых Воля запечатлён в компании 16-летней Дарьи Ивановой, которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги, однако выдаёт себя за девятнадцатилетнюю. Как сообщают СМИ, ссылаясь на слухи, девушка употребляет наркотики и часто ведёт себя неадекватно.