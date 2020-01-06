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Балерина Анастасия Волочкова решила необычным способ поздравить россиян с Рождеством. Она опубликовала в своём Instagram новый снимок в купальнике. Однако подписчики раскритиковали звезду.

У нас по тайскому времени Рождество уже наступило, — написала Волочкова в своём микроблоге.

Фанаты танцовщицы напомнили балерине, что выкладывать обнажённые снимки в религиозные праздники недопустимо. В ответ Волочкова опубликовала ещё несколько снимков в разных купальниках, после чего дала совет своим хейтерам.

Когда недолюбленные тёти пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное, чтобы их мужчины думали только о них, — написала светская львица под своим постом.

Некоторые комментаторы восхитились поведением Волочковой. Они пожелали ей всегда оставаться такой красивой и доброй.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова заявила, что ни у кого из посторонних нет права морализаторствовать о том, как публичной личности жить и что делать. Она заявила, что её не трогают комментарии в социальных сетях со стороны злопыхателей и тех людей, которые только и могут что судачить, осуждать или изливать завистливую желчь.