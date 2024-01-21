Волочковой предложили стать лицом «Ветеранов России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что ей поступило предложение стать лицом общественного движения «Ветераны России». По словам артистки, в ходе встречи с представителями организации обсуждалось множество идей работы на благо страны.

«Ветераны России» пригласили меня на встречу, после чего Ильдар Резяпов (глава организации — NEWS.ru) лично предложил мне стать первой в их движении. Сейчас могу сказать, что у меня остались только положительные эмоции от встречи с этими людьми. Мы придумали множество совместных идей во благо и во славу России. И будем продолжать вести эту работу, — сказала Волочкова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что «Ветераны России» высказывались за запрет шоу балерины после появления в Сети скандального видео, на котором она танцует с актером Никитой Джигурдой. По данным канала, в организации сочли, что Волочкова подает плохой пример молодым балеринам, и ее выступления могут оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних танцовщиц.

Ролик, послуживший поводом для скандала, был снят еще в начале 2023 года, однако попал в Сеть недавно. По одной из версий, он был слит специально на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.