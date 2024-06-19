Волочкова рассказала о страшном предсказании астролога Волочкова: астролог предсказал ужаснейшую травму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Когда Анастасии Волочковой было 20 лет, астролог предсказал ей ужаснейшую травму, пишет KP.RU. Как отметила в беседе с изданием сама балерина, после этого она каждый день приходила в балетный зал со страхом.

В результате он предсказал мне ужаснейшую травму, которую я должна была получить в течение трех лет. И вы представляете: я каждый день ходила в балетный зал со страхом, что у меня сейчас что-то случится. Но этого не произошло! А я при этом жила в страхе, — поделилась балерина.

Волочкова отметила, что астрологи способны совершать ужасные вещи и калечить людей психологически и морально. После того случая она не обращалась к услугам астрологов и теперь верит только в поступки людей, поскольку именно они могут менять жизнь.

Я верю только в то, что звезды сходятся по тому, как человек проходит этот путь, эту жизнь, — добавила балерина.

Ранее танцор и телеведущий Николай Цискаридзе заявил, что сыграл ключевую роль в становлении карьер двух известных балерин — Анастасии Волочковой и Светланы Захаровой. По словам артиста, именно он способствовал переезду Волочковой из Санкт-Петербурга в Москву и трудоустройству в Большой театр. Цискаридзе отметил, что балерина не всегда могла справиться со «страстями театральной среды», и предположил, что когда-нибудь о ее судьбе снимут фильм.