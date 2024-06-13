Цискаридзе озвучил секрет популярности Волочковой Цискаридзе заявил, что Волочкова стала популярной только благодаря ему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Танцор и телеведущий Николай Цискаридзе в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что сыграл ключевую роль в становлении карьер двух известных балерин — Анастасии Волочковой и Светланы Захаровой. По словам артиста, именно он способствовал переезду Волочковой из Санкт-Петербурга в Москву и трудоустройству в Большой театр. Цискаридзе отметил, что балерина не всегда могла справиться со «страстями театральной среды», и предположил, что когда-нибудь о ее судьбе снимут фильм.

Я думаю, что спустя 50–100 лет о Насте [Волочковой] будут снимать фильм по ее судьбе. Это очень яркий был взлет, и очень сложные дальше были преобразования. Я был свидетелем и ее взлетов. Если бы не был я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену в буквальном смысле. Этот удар судьбы каждый переживает по-своему, — поделился танцор.

Цискаридзе также ответил на предложение «спасать Волочкову». По его словам, спасти человека нельзя, если он сам этого не захочет.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что негативные комментарии о деятелях культуры оставляют нереализованные и несчастные люди, заявил на подкасте Владимира Димова на YouTube . В качестве примера он привел балерину Анастасию Волочкову, которую в медиапространстве подозревают в злоупотреблении алкоголем. По словам артиста, многие комментаторы в Сети пишут балерине грубости из-за личной неустроенности.

Артист добавил, что именно из-за такой неоднозначной реакции публики не хочет показывать себя настоящим, хотя и старается быть искренним. Как объяснил певец, на знаменитостей всегда смотрят люди «разных психотипов и уровней развития».