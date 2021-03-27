Волочкова рассказала, на что тратит миллион рублей каждый месяц

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Балерина Анастасия Волочкова ежемесячно тратит около миллиона рублей. Все расходы необходимые и жизненно важные, утверждает она.

Достаточно большую часть её трат составляют коммунальные платежи, которые обходятся в круглую сумму. Всё потому, что у танцовщицы немало недвижимости. Она владеет большим домом в посёлке Новахово, содержание которого обходится в 50 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, в собственности Волочковой квартира в Санкт-Петербурге, отнимающая ещё 20 тысяч рублей, а также жильё в Москве, за которое приходится платить по 15 тысяч рублей ежемесячно.

Плюс около 100 тысяч рублей у меня уходит на оплату коммуналки квартир в Астрахани, которые на меня записал мой бывший муж Игорь Вдовин, — рассказала Волочкова KP.RU.

Кроме этого, у неё есть наёмные работники, которым тоже необходимо платить зарплату — водитель и семейная пара, взявшая на себя функции уборщиков, поваров и садовников.

Всё, что осталось, танцовщица тратит на себя.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова продемонстрировала своё роскошное кольцо стоимостью в 60 млн рублей.