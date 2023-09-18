Волочкова раскрыла рецепт своего идеального секса Волочкова: в сексе нужна душевная гармония с партнером и эмоции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова призналась в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что для идеального сексуального контакта ей необходима душевная гармония с партнером, а также наличие эмоций. Она подчеркнула, что секс без эмоциональной связи с возлюбленным невозможен ни при каких обстоятельствах. При этом она заявила, что размер полового органа для нее значения не имеет.

В сексуальных отношениях для меня важна гармония в душевных и духовных составляющих. Конечно, должно быть влечение и понимание, что мы подходим друг другу. Это ароматы, все в совокупности! Мне кажется, что любовь без секса возможна, а секс без эмоций — ни при каких обстоятельствах, — поделилась Волочкова.

Также балерина добавила, что ценит в мужчинах добропорядочность, честность, внимание и любовь к ее творчеству. Кроме того, она отметила, что любит цветы, а потому важно их регулярно дарить.

Причем мне не важно, это охапка цветов или одна розочка, подаренная ребенком, — уточнила Волочкова.

Смотрите полное интервью с Анастасией Волочковой во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале NEWS.ru.

Как рассказала ранее сексолог Александра Миллер, женщины вряд ли создадут семью с мужчинами-нарциссами, уделяющими слишком много внимания своей внешности. Эксперт подчеркнула, что представительницы прекрасного пола считают их неготовыми к совместной жизни.