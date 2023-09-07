Сексолог раскрыла, с какими мужчинами женщины вряд ли создадут семью Сексолог Миллер: женщины вряд ли выйдут замуж за нарциссов

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Женщины вряд ли создадут семью с мужчинами-нарциссами, уделяющими слишком много внимания своей внешности, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт подчеркнула, что представительницы прекрасного пола считают их неготовыми к совместной жизни.

Рельеф, пресс — визуально красиво. Но среди женщин много таких, кто не любит прокачанных, слишком ухоженных мужчин, высчитывающих калории, посещающих солярии. Кто чрезмерно ухаживает за собой подсознательно — женщины их воспринимает как неготовых уделять достаточное внимание женщине. Это нарциссы, которые не вызывают особого интереса у женщин, которые любят, чтобы за ними ухаживали, — добавила Миллер.

Накануне Миллер отметила в беседе с NEWS.ru, что мужчины смотрят на женщину не с точки зрения навязанных идеальных форм 90-60-90, а оценивают, сможет ли она выносить и родить здоровых детей с тем или иным телосложением. Эксперт отметила, что в связи с этим представителей сильного пола привлекают широкие бедра и полная грудь.

По ее словам, симпатии мужчин исключительно к суперстройным женщинам — миф, многие склонны предпочитать пышные женские формы.

Ранее Миллер рассказала NEWS.ru, что женщинам больше всего нравятся подтянутые спортивные мужчины без огромного живота. Она объяснила, что лишний вес негативно влияет на выработку тестостерона, что отрицательно сказывается на репродуктивной функции.