https://static.news.ru/photo/1948584e-22c1-11ea-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что коронавирус может нарушить её планы. Осенью этого года у неё намечена свадьба, и она очень надеется, что к тому времени пандемия закончится.

Я надеюсь, что эта вся история закончится и я выйду замуж. Но пока не загадываю, — рассказала она в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Танцовщица заявила, что гораздо больше её сейчас волнует отмена гастролей. Она призвала не разводить панику по поводу коронавируса, так как уверена, что защититься от него поможет соблюдение обычных правил гигиены. Волочкова призналась, что от болезней её всегда защищает баня и ледяная купель.

Как писал NEWS.ru, российская певица Анна Семенович обратилась с своим подписчикам в Instagram с просьбой позаботиться о старшем поколении в условиях распространения коронавируса. Артистка напомнила, что новый вирус опасен для людей пожилого возраста, поэтому им пока лучше не покидать своих квартир. А молодым людям, чей иммунитет сильнее, Семенович посоветовала приносить продукты и медикаменты не только своим родственникам, но и соседям, если тех некому навестить.