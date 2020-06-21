Шоу-бизнес

Волочкова появилась в храме в вызывающем наряде

14:52, 21 июня 2020
Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерину Анастасию Волочкову пристыдили за откровенный наряд, в котором она появилась на фоне Астраханского кремля.

Посетила я храм на территории кремля в Астрахани. Удачно попала в момент, когда шла служба, — прокомментировала свой пост в Instagram звезда.

Балерина добавила, что была очень рада открытию храмов после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.

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Подписчики знаменитости раскритиковали её слишком откровенный образ. Поверх платья с глубоким вырезом на груди Волочкова надела шубу. Свой наряд балерина дополнила босоножками на высокой платформе. При этом голову артистка не покрыла.

Настя, что у вас в голове? Вы из какой вселенной? — заметил один из пользователей.

Многие возмутились тому, что голова балерины не покрыта и «как ей хватает наглости появляться в храме с оголённой грудью». Впрочем, некоторых подписчиков успокоило то, что посещение храма обошлось без фирменного шпагата.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата, который она сделала из люка дорогого автомобиля. На снимке балерина демонстрирует растяжку, стоя в белой машине марки Lexus. Для фото она выбрала лёгкое светлое платье. При этом Волочкова закрыла комментарии, лишив поклонников возможности порассуждать на эту тему, писал NEWS.ru.

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