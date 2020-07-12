Волочкова помирилась с матерью и пригласила её в гости

https://static.news.ru/photo/3c282b1a-c48c-11ea-bb47-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова, которая долго находилась в напряжённых отношениях со своей матерью Тамарой, пригласила родительницу в гости и провела с ней выходные.

Как рассказала артистка, они с матерью побывали в Петровском монастыре, погуляли по городу и поужинали в ресторане.

Вчера приехала моя любимая мамочка. Встретив её на вокзале, мы отправились в мою квартиру в центре, зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после её рождения, когда она была маленькой. Столько у нас с мамой воспоминаний по жизни! Столько мы прошли и выстояли вместе! — поделилась Волочкова.

Ранее балерина в интервью Ксении Собчак обвинила мать в некоторых своих проблемах. В частности, она поведала ведущей, что мать лезла в её жизнь и растила юную Анастасию не как дочь, а как некий проект и при этом завидовала её карьере и отношениям.

Бывшая прима Большого театра также рассказывала, как мать однажды заставила её сделать аборт. Это произошло, когда Волочкова встречалась с миллиардером Сулейманом Керимовым.

Как писал NEWS.ru ранее, балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в Савёловский суд столицы и подала иск к телеведущей Дане Борисовой и «Экспресс газете» о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Волочкова требует компенсацию в размере 1 млн рублей.