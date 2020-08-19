Волочкова получила иск на 130 млн рублей от бывшего возлюбленного

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Предприниматель из Твери Владислав Фоменко подал в суд на знаменитую балерину Анастасию Волочкову, с которой он состоял в любовных отношениях. Мужчина планирует отсудить у звезды 130 млн рублей.

По словам бизнесмена, он жил с танцовщицей несколько месяцев. Однако в мае 2015 года их союз распался. Мужчина понял, что экс-прима Большого театра использовала его в корыстных целях.

В 2014 году Волочкова уговорила своего возлюбленного сделать ей ремонт жилья, который в последствии обошёлся в 30 млн рублей. Таких денег у него не оказалась, поэтому он их занял. Отделочными работами занимались знакомые Фоменко. Строители выставили счёт артистке, но она отказалась платить. Балерина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выставила всех на улицу.

Сам Фоменко в этот момент попал в тюрьму за мошенничество. Он отсидел три года, а после освобождения решил взыскать с Волочковой 100 млн рублей за моральный ущерб. По его словам, вся эта ситуация стала отправной точкой его бед.

Представительница балерины заявила, что Волочкова назвала этот иск «неприятной неожиданностью», пишет «Политэксперт».

Фоменко был осуждён в 2002 году за грабёж. В 2014 году получил срок за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. В 2016 году его снова арестовали за махинации, передаёт НТВ.

Ранее Фоменко публично заявил, что состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой и что она могла родить от него ребёнка и скрыть это. Он также отметил, что об экс-балерине ходит дурная слава на Новой Риге и её называют «Настя-пылесос», потому что она охмуряет мужчин ради денег.

Как писал NEWS.ru, оскорблённая гражданская жена генерала МЧС заявила, что Анастасия Волочкова завела интрижку с её мужем. Такой вывод женщина сделала, увидев свежие фото и видео на странице балерины в Instagram.