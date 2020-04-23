Волочкова лишилась последних денег за долги фитнес-клубу

https://static.news.ru/photo/9c2b1056-8501-11ea-884e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Анастасия Волочкова осталась без денег, которые лежали у неё на карте. Почти 200 тыс. рублей банк списал в пользу некоторого фитнес-центра, в котором балерина якобы никогда не была.

О случившемся артистка написала в Instagram, добавив, что деньги предназначались на продукты в период самоизоляции и лекарства для больного отца.

Люди добрые, ну что же это происходит?! Сегодня с утра началось... Сегодня с утра мне пришли смс от «Сбербанка» о списании всех денег с моей карты, — жалуется Волочкова.

Балерина написала, что считает случившееся «беспределом» и она намерена бороться с банком «до конца». Инцидентом уже занимается её адвокат.

При этом артистка публикует на своей странице скриншоты судебных документов, номер исполнительного производства и сообщение банка о списании по запросу приставов 192 500 рублей в пользу ООО «Тонус-клуб». Но Волочкова заявляет, что ничего не знала и не слышала об этом, хотя клуб подавал на неё в суд в 2017 году.

@volochkova_art

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро отреагировала на советы балерины Анастасии Волочковой, касающиеся фитнеса и правильного питания. Девушка заметила, что таким звёздам лучше дальше спиваться, чем говорить о ЗОЖ.