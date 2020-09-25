Внучка Ротару показала шикарную квартиру в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/77381d54-ff98-11ea-8bec-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Внучка Софии Ротару София Евдокименко сняла квартиру в центре Нью-Йорка на фоне снижения цен из-за коронавируса. Внучка певицы не первый год живёт в США и строит карьеру модели.

Роскошные апартаменты с красивым видом в центре города настолько порадовали девушку, что она даже опубликовала свой переезд в блоге на YouTube-канале.

Внучка Ротару похвалилась минимализмом в новом жилье, наличием большого стильного камина, панорамных окон.

Здесь есть приятная зона для кино, большие окна и вот камин и красивая терраса. Я так рада! Уверена, вы часто будет видеть меня в этой комнате, — взахлёб рассказывала внучка звезды советской эстрады.

В гостиной девушка отметила огромный диван, с которого хорошо смотреть телевизор или греться у камина. В комнате есть стол со стульями. Ванную комнату в белых тонах София дополнила шкафом-зеркалом, куда убрала свою косметику.

В спальне с панорамными окнами внучка Ротару показала огромную кровать и встроенный шкаф для вещей. А вечером девушка готовила себе ужин на современной кухне, где есть и встроенный в шкаф холодильник, и посудомоечная машина, а также множество полок и плита.

В довершение внучка певицы похвалилась подарком от близких — это цветок в горшке, который стоит теперь на её столе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко разместил в социальной сети уникальный кадр со свадьбы матери.