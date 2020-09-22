Сын Софии Ротару опубликовал уникальное фото со свадьбы матери

https://static.news.ru/photo/d3d9b6be-fcd0-11ea-9233-fa163e074e61_660.jpg София Ротару с сыном Русланом Фото: rus_evdokimenko/instagram.com

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко разместил в социальной сети уникальный кадр со свадьбы матери.

Артистка запечатлена на торжестве с народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. Кроме того, наследник артистки показал фотографию и со своей помолвки.

22 сентября — особый день в нашей семье! Свадьба родителей и наша помолвка, — написал в Instagram сын.

Супруг Софии Ротару скончался в октябре 2002 года. С тех пор певица замуж больше не выходила. Что касается Руслана Евдокименко, то он женат на исполнительном продюсере компании «Вилла София» Светлане Евдокименко.

Ранее София Ротару, недавно отметившая своё 71-летие, показала снимки с праздника. Внимание поклонников привлёк снимок артистки с её младшей сестрой Аурикой. Звезда опубликовала фотографии в своём Instagram. Подписчики пришли в восторг от семьи Ротару. По их словам, 61-летняя Аурелия невероятно похожа на Софию, хотя у них разный цвет волос. Некоторые подписчики отметили, что не замечают 10-летнюю разницу в возрасте между сёстрами, писал NEWS.ru.