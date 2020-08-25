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Владимир Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте

06:16, 26 августа 2020 347
Владимир Пресняков Владимир Пресняков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Пресняков рассказал, как справился с алкогольной зависимостью. Проблемы у певца начались после расставания с Кристиной Орбакайте в 1996 году.

При помощи алкоголя артист глушил свои переживания. Началось всё с небольших доз, поделился откровениями Пресняков на YouTube-шоу «Зангалис и К». После спиртного ему требовалось всё больше, чтобы побороть депрессию.

Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь, — признался артист.

Пресняков отметил, что не дали ему спиться и «умереть в этой ерунде» родители и друзья, а гордиться этим точно нельзя. В период после расставания с дочкой Пугачёвой Преснякову было так плохо, что он не упускал возможности ввязаться в неприятности. Например, если видел, что где-то затевается драка, останавливал машину и шёл туда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвал волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала фото с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми.

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