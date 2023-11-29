Владелец «РМГ» рассказал, сможет ли ИИ заменить композиторов Киселев заявил, что искусственный интеллект не заменит живого композитора

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека в создании качественной музыки, заявил музыкальный продюсер, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев. По его мнению, которым он поделился с журналистами за кулисами премии «Золотой граммофон», в процессе сочинения музыки требуется нечто большее, чем машинный расчет.

Пока пальчиками не напишешь песню, пока не сыграешь... Есть вещи,где требуется соприкосновение человеческой души с душой. Я знаю почти всех великих продюсеров и очень многих великих музыкантов, все они говорили одну и ту же фразу: «Как только кто-нибудь поймет тайну, как делается шлягер, закончится шоу-бизнес», — сказал Киселев.

Также в ходе общения с прессой Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. По его мнению , причина заключается в неискренности исполнителя, которую замечают его коллеги по цеху.

Кроме того, медиаменеджер рассказал, что артисты, с которыми сотрудничают его структуры, активно дают концерты в «горячих точках» и при этом их никто не защищает. Помимо этого, по словам Киселева, украинцы завладели радиостанциями, открытыми его компанией на присоединенных российских территориях.