«Вижу тявканье»: Макаревич прошёлся по россиянам за критику уехавших звёзд

Андрей Макаревич обрушился с оскорблениями на россиян, которые критикуют покинувших родину артистов. Он назвал отзывы соотечественников «тявканьем», о чём написал в своём Telegram-канале.

Лидер «Машины времени» покинул Россию одним из первых, улетев со своей молодой женой Эйнат Кляйн в Израиль. Уже в начале марта артист признавался в соцсетях, что записывает песни на иврите, что неприятно удивило его поклонников, пишет Teleprogramma.pro.

Что же касается критики в адрес других покинувших родину артистов, музыкант, который заработал славу, известность и любовь зрителей именно в России, высказался в адрес россиян отборными ругательствами.

Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас ... (ругательство). Потому что Россия — они, а не вы, — пафосно заявил артист.

К слову, наряду с оскорблениями, музыкант поспешил поделиться радостью о рождении сына. 68-летний Макаревич рассказал поклонникам о своих переживаниях.

Ранее Стас Ярушин ответил поклонникам на самый частый вопрос, не собирается ли он по примеру других звёзд покинуть Россию. Об этом актёр написал в соцсети, причём ответил подписчикам очень прямо.