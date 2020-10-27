Виторган рассказал, как угрожал писателю Цыпкину из-за ревности к Собчак

Известный театральный режиссёр и актёр Максим Виторган рассказал, как приревновал свою бывшую супругу Ксению Собчак к писателю Александру Цыпкину и угрожал «воткнуть ему палец в глаз».
Виторган рассказал в
Если вы ещё раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу, — заявил Цыпкину Виторган.
По его словам, писатель замялся и затем попросил его «встать в очередь». Виторган признался, что на самом деле злился не на Цыпкина, а на поведение своей супруги. Писателю же, таким образом, «досталось ни за что», отметил актёр. Виторган также признался, что теперь они с Цыпкиным стали близкими друзьями.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Максим Виторган в интервью YouTube-каналу «Дебри» рассказал, что же на самом деле происходило в начале прошлого года, когда он расстался с Собчак. Актёр, в частности, опроверг слухи о том, что он якобы подрался с Константином Богомоловым из-за Собчак.