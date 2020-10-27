Виторган рассказал, как угрожал писателю Цыпкину из-за ревности к Собчак

https://static.news.ru/photo/d8deb92e-1892-11eb-89ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный театральный режиссёр и актёр Максим Виторган рассказал, как приревновал свою бывшую супругу Ксению Собчак к писателю Александру Цыпкину и угрожал «воткнуть ему палец в глаз».

Виторган рассказал в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света», что инцидент имел место несколько лет назад, когда популярная телеведущая ещё была его супругой. Собчак тогда отправилась на творческий вечер писателя Цыпкина и не сообщила об этом своему мужу. Сам Виторган узнал об этом лишь потом от певицы Глюкозы. Тогдашний супруг Собчак затем узнал телефон писателя через знакомых и направил ему несколько угроз.

Если вы ещё раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу, — заявил Цыпкину Виторган.

По его словам, писатель замялся и затем попросил его «встать в очередь». Виторган признался, что на самом деле злился не на Цыпкина, а на поведение своей супруги. Писателю же, таким образом, «досталось ни за что», отметил актёр. Виторган также признался, что теперь они с Цыпкиным стали близкими друзьями.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Максим Виторган в интервью YouTube-каналу «Дебри» рассказал, что же на самом деле происходило в начале прошлого года, когда он расстался с Собчак. Актёр, в частности, опроверг слухи о том, что он якобы подрался с Константином Богомоловым из-за Собчак.