Максим Виторган рассказал правду о роковой встрече у кафе с Богомоловым

https://static.news.ru/photo/81d1cc2a-142d-11eb-914b-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Виторган рассказал, что же на самом деле происходило в начале прошлого года, когда он расстался с Собчак. Откровения актёра прозвучали на YouTube-канале «В Дебри».

Тогда в Интернет попал ролик, на котором человек, очень похожий на Виторгана, закатывает драку с Константином Богомоловым у одного из московских кафе. Пользователи решили, что конфликт произошёл из-за тогда ещё жены Виторгана — светской львицы Ксении Собчак. Многие предположили, что Виторган якобы узнал об изменах супруги и побежал выяснять отношения с режиссёром.

Сам бывший муж экс-кандидата в президенты России всё это напрочь опроверг и комментировать отказался.

Я это комментировать не буду. Ни в какую «Кофеманию» я не ездил на встречу с Богомоловым, — отрезал артист.

Актёр добавил, что после развода сохранил с Собчак тёплые отношения, они вместе заботятся о сыне. При этом от своего отпрыска, по словам Виторгана, он буквально тает, а вот с сыном своей новой пассии Нино Нинидзе ведёт себя строго.

Виторган и Собчак объявили о расставании в марте 2019 года. В сентябре того же года экс-ведущая «Дома-2» вышла замуж за Константина Богомолова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором показала букеты роз, подаренные её мужем — режиссёром Константином Богомоловым.