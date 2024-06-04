Актер Максим Виторган в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинил певца Олега Газманова в плагиате. По словам артиста, новая песня исполнителя «Русский мир» сильно напоминает композицию «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Виторган также предположил, что Газманов получил за песню деньги из госбюджета.

Ой... Олег Газманов выпустил песню «Русский мир». Она один в один с мумийтроллевским «Владивостоком 2000». А ведь он получил госденьги на патриотконтент. А страну, как кормушку, воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они — не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника, — написал Виторган в блоге.