Боня получила МРОТ от государства

Телеведущая Виктория Боня получила от государства помощь в размере МРОТ, который в настоящее время составляет 12 130 рублей.
По словам модели, о поступлении денег она узнала от бухгалтера.
Я не просила её подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя, — подчеркнула Боня.
Она отметила, что не нуждается в этих деньгах, и поэтому планирует в ближайшее время отдать их одной из малоимущих семей. Кроме того, телеведущая передаст ещё два МРОТ тем, кто сейчас особенно нуждается в помощи.
Боня считает, что государство может выделять нуждающимся семьям более серьёзные суммы, так как Россия богата ресурсами. По её мнению, малоимущим нужно платить надбавку в размере 150 тысяч рублей.
Боня известна своими романами с зарубежными миллионерами. Так, она родила дочь от магната из Ирландии Александра Смерфита, а позднее начала встречаться с бизнесменом Пьером Андюраном.
Как писал NEWS.ru, ранее Виктория Боня сообщила поклонникам, что хочет избавиться более чем от половины своего гардероба и раздать одежду всем желающим. Только для этого «желающим» придётся ехать в Лондон, где она сейчас «собирает чемоданы».
Кроме того, телеведущая и бывшая участница «Дома-2», которую раскритиковали за высказывание о россиянах с минимальной зарплатой, объяснила, что имела в виду. По её словам, она говорила не обо всех россиянах, а только о тех, кто страдает алкоголизмом.
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