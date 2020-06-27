Боня получила МРОТ от государства

https://static.news.ru/photo/7a68083e-b9cc-11ea-9193-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня получила от государства помощь в размере МРОТ, который в настоящее время составляет 12 130 рублей.

По словам модели, о поступлении денег она узнала от бухгалтера.

Я не просила её подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя, — подчеркнула Боня.

Она отметила, что не нуждается в этих деньгах, и поэтому планирует в ближайшее время отдать их одной из малоимущих семей. Кроме того, телеведущая передаст ещё два МРОТ тем, кто сейчас особенно нуждается в помощи.

Боня считает, что государство может выделять нуждающимся семьям более серьёзные суммы, так как Россия богата ресурсами. По её мнению, малоимущим нужно платить надбавку в размере 150 тысяч рублей.

Боня известна своими романами с зарубежными миллионерами. Так, она родила дочь от магната из Ирландии Александра Смерфита, а позднее начала встречаться с бизнесменом Пьером Андюраном.

Как писал NEWS.ru, ранее Виктория Боня сообщила поклонникам, что хочет избавиться более чем от половины своего гардероба и раздать одежду всем желающим. Только для этого «желающим» придётся ехать в Лондон, где она сейчас «собирает чемоданы».

Кроме того, телеведущая и бывшая участница «Дома-2», которую раскритиковали за высказывание о россиянах с минимальной зарплатой, объяснила, что имела в виду. По её словам, она говорила не обо всех россиянах, а только о тех, кто страдает алкоголизмом.