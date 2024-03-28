Светлаков рассказал о «самоликвидации» Цекало после свадьбы Светлаков заявил, что Цекало «самоликвидировался» после женитьбы на Дарине Эрвин

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press

Александр Цекало

Актер и юморист Сергей Светлаков заявил, что продюсер Александр Цекало «самоликвидировался» после его свадьбы с актрисой Дариной Эрвин. В интервью журналисту Надежде Стрелец он уточнил, что после этого события шоумен прекратил общаться с ним и другими коллегами.

Светлаков пояснил, что Цекало не хватало поддержки его личной жизни. Кроме того, его смущало общение некоторых участников программы «Прожекторперисхилтон» с его экс-супругой, сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. По словам Светлакова, девушка была частью коллектива, и молодые люди не планировали прерывать с ней связь. Цекало же рассчитывать на приостановку общения.

При этом Светлаков добавил, что по-прежнему прекрасно относится к бывшему другу и надеется, что в какой-то момент их приятельство восстановится.

Мы надеемся, что когда-нибудь мы обнимемся все вместе и забудем про какие-то претензии друг к другу. Притом они мне кажутся не очень обоснованными, — заключил Светлаков.

В беседе с журналистом юморист также заявил, что ему очень обидно за коллегу и друга Ивана Урганта. По его слова, сейчас ведущий находится в прекрасном профессиональном состоянии и готов успешно работать.