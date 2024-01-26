Верник назвал кумира среди ветеранов отечественного кино Звезда сериала «Цикады» Верник назвал своим кумиром Евстигнеева

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Звезда сериала «Цикады» Григорий Верник на пресс-конференции национальной кинонаграды России «Золотой орел» рассказал журналистам, что считает народного артиста СССР Евгения Евстигнеева своим кумиром. Молодой артист отметил, что его выбор мэтра не требует дополнительных объяснений, передает корреспондент NEWS.ru.

Евгений Евстигнеев. Без лишних подробностей. Я думаю, здесь слова излишни, — ответил на соответствующий вопрос Верник.

Журналисты обратили внимание Верника на то, что некоторые молодые артисты дают оценку мэтрам кинематографа. В частности, пресса напомнила о недавних высказываниях актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, который назвал Александра Абдулова переоцененным. По мнению Верника, если его коллеги хотят подобным заниматься, то «пусть».

Я не буду это комментировать. Здесь комментарии излишни, — добавил Верник, подмигивая журналистам.

Ранее актер Иван Янковский, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru об эмоциях от получения наград, нецензурно выругался. Вместе с тем он рассказал, что именно его вдохновляет на любую деятельность. Первым пунктом он назвал спортивные успехи людей, за которых болеет.

Источники вдохновения актер также ищет в фильмах, хорошо исполненных ролях, книгах и спектаклях. По словам Янковского, ему нравится смотреть и на успехи коллег. Удачи товарищей его не только вдохновляют, но и искренне радуют.