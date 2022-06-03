«Не вернется в Россию»: экс-менеджер о планах Брежневой Бывшая PR-директор Брежневой Драпеко заявила, что певица не вернется в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

PR-менеджер Веры Брежневой Анастасия Драпеко сообщила о разрыве сотрудничества с артисткой, осудившей спецоперацию РФ на Украине. Она заявила журналисту NEWS.ru на VIII книжном фестивале «Красная площадь», что певица не вернется в Россию.

Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется, — рассказала Драпеко на фестивале, где прочла лекцию об искусстве публичных выступлений.

Ранее стало известно, что с Брежневой из-за ее позиции по спецоперации на Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала большую часть времени.

В начале мая концерты украинских артистов, включая Брежневу, Ани Лорак и Валерия Меладзе, отменили в Турции. Выступления исполнителей должны были состояться весной и летом в пятизвездочном отеле. Владельцы гостиницы сослались на сложную ситуацию в мире и отметили, что сейчас не время для громких развлечений.

Об отъезде Брежневой из России стало известно 21 марта, когда в ее соцсетях появилась информация о том, что артистка решила заняться волонтерской деятельностью в Польше. Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала несколько видео со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.