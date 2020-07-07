Ведущий «Пусть говорят» поприсутствовал на похоронах Заграевского

https://static.news.ru/photo/094d2e0c-c121-11ea-b435-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Борисов Фото: Дмитрий Борисов/vk.com

Ведущий телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов посетил похороны своего друга — многолетнего эксперта шоу, художника Сергея Заграевского. Прощание состоялось в столице, в Бюро судебно-медицинской экспертизы, морге № 4, что в Волховском переулке.

На церемонии собрались коллеги и друзья покойного. В том числе, на похоронах можно было заметить гражданскую супругу исполнителя Вадима Казаченко Ольгу. Кроме того, сказать художнику последнее «прощай» пришли многие участники популярного шоу на Первом канале. В разговоре с журналистами они признались, что смерть Заграевского застала их врасплох. Коллеги по шоу звонили ему буквально за день до кончины и приглашали на следующий эфир. Он обещал быть. Члены команды «Пусть говорят», присутствовавшие на церемонии, утверждали, что Заграевский был большим другом передачи.

Вот и Дмитрий Борисов, несмотря на свою занятость, счёл своим долгом прийти и попрощаться с человеком, с которым был очень дружен в течение продолжительного периода времени, сообщает «Экспресс газета». Ведущий программы стоял в чёрной маске, перчатках и с букетом цветов.

О Заграевском известно, что он является выпускником Московского автомобильного университета. При этом в 1999 году он решил посвятить себя живописи и истории архитектуры. Кроме того, он создал Профессиональный союз художников и занимал пост его председателя.

При этом известно, что бард Булат Окуджава даже посвятил художнику стихи, в которых есть такие строки: «Выпить виски, вспомнить об искусстве вечном. Ну конечно, с Заграевским».

Художник скончался на 56-м году жизни. Как писал NEWS.ru, тело звёздного эксперта популярного шоу обнаружила жена.

Причиной смерти постоянного участника программы «Пусть говорят» стала сердечная недостаточность. О трагедии рассказал журналист и коллега по съёмкам Денис Сорокин, с которым Заграевский часто вместе снимался в шоу.